Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti

Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlanan birleşimde Meclis gündemine komisyonlardan gelen 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, birimlerden gelen 5 madde oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Gündem dışı önergelerden 2'si oy birliği ile kabul edilirken, 4 madde ise komisyonlara havale edildi.

ÖZÜDOĞRU VE COŞKUN'UN İSİMLERİ VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri'nin Meclis gündemine sunduğu önerge ile, önceki dönem Kemalpaşa Belediye Başkanlarından Mehmet Ali Özüdoğru'nun ismi Kemalpaşa Belediyesi Merkez Spor Tesisleri'ne verilmesi kararı oy birliğiyle alındı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Ramazan Coşkun'un isminin Çınarköy Mahallesi'nde yer alan parka verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Alınan kararlar dolayısıyla Başkan Karakayalı Meclis Üyeleri'ne teşekkür etti.

RAMAZAN COŞKUN ANILDI

Dilek ve temenniler kısmında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, ''3 Mayıs, birlikte görev yaptığımız Ramazan Coşkun abimizin vefatının yıl dönümüydü, böyle bir günde isminin yaşatılacağı önemli bir kararı hep birlikte aldık. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyor, Ramazan Coşkun abimizi rahmetle anıyoruz'' ifadelerini kullandı.