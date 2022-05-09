Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti - Son Dakika

Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti

Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti
Son Güncelleme: 09.05.2022 17:45

Kemalpaşa Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 7'si gündem dışı olmak üzere toplam 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlanan birleşimde Meclis gündemine komisyonlardan gelen 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, birimlerden gelen 5 madde oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Gündem dışı önergelerden 2'si oy birliği ile kabul edilirken, 4 madde ise komisyonlara havale edildi.

ÖZÜDOĞRU VE COŞKUN'UN İSİMLERİ VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri'nin Meclis gündemine sunduğu önerge ile, önceki dönem Kemalpaşa Belediye Başkanlarından Mehmet Ali Özüdoğru'nun ismi Kemalpaşa Belediyesi Merkez Spor Tesisleri'ne verilmesi kararı oy birliğiyle alındı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Ramazan Coşkun'un isminin Çınarköy Mahallesi'nde yer alan parka verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Alınan kararlar dolayısıyla Başkan Karakayalı Meclis Üyeleri'ne teşekkür etti.

RAMAZAN COŞKUN ANILDI

Dilek ve temenniler kısmında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, ''3 Mayıs, birlikte görev yaptığımız Ramazan Coşkun abimizin vefatının yıl dönümüydü, böyle bir günde isminin yaşatılacağı önemli bir kararı hep birlikte aldık. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyor, Ramazan Coşkun abimizi rahmetle anıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemalpaşa Belediyesi, Ramazan Coşkun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
17:15 Kırıkkale'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:25 Kırklareli'ndeki sel felaketinde çiftliği giden adam 3 kişiyi ölümden kurtardı
16:24 Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
16:06 Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 18:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement