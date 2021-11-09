Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir, Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu düzenlendi. Rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınırken gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

YAPI RUHSATI İÇİN RÜŞVET ALMIŞLAR

Operasyonda şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA: RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Olayla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Başkan Karakayalı, olayı sabah saatlerinde belediye binasına geldiğinde öğrendiğini, soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanlarının olduğunu, konu ile ilgili net bilgilerinin olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ilerleyen saatlerde belediye tarafından resmi açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.