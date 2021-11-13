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Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

13.11.2021 08:52

Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleşen operasyonda, adliyeye sevk edilen 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleşen operasyonda, adliyeye sevk edilen 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet alıp verme iddiaları nedeniyle 9 Kasım günü, 6'sı belediye çalışanı 11 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Düzenlenen operasyonda Kemalpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülürken gözaltına alınanların, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

3 şüpheli tutuklandı

Aralarında CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da bulunduğu 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Ç., K.A. ve İ.V. tutuklanırken; L.K. ve O.K. savcılık ifadesinin ardından, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama

Münir Karaloğlu, Kemalpaşa, Rüşvet, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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