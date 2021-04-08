Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

08.04.2021 18:40

Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Feci kaza kamerada İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Feci kaza kamerada

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sıralarında İzmir- Ankara yolu Akalan mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Selim Y. yönetimindeki 35 PIL 22 plakalı karkas et yüklü kamyon, aynı istikametteki İbrahim T. yönetimindeki 35 YK 176 plakalı tıra, yolun sağında bulunan işletmeye girmek için dönmeye çalıştığı esnada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı enkaza dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan Selim Y. ile yanında yolcu konumunda bulunan Hasan Atlayan'ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kamyon içerisinde bulunan Hasan Atlayan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü Selim Y. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Selim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen trafik kazası çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun, dönüş için hazırlanan ve yavaşlayan TIR'a arkadan çarptığı ve kamyonun ön tarafının enkaza döndüğü görüldü.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Akalan, Ankara, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kemalpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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