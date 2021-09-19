Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

İlçe merkezindeki program sonrasında Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek verildi.

Sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmaların sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Kemalpaşa'da bir gece konakladığı tarihi oda ziyaret edildi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı , Kemalpaşa Belediye Başkan Vekili Atilla Karaman , Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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