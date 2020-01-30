Kemalpaşa'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi ruhsatsız silahlarla yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2'si cezaevi firarisi 3 kişi ruhsatsız silahlarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ve Torbalı ilçe jandarma ekiplerinin müşterek devriye görevi sırasında cezaevi firarisi E.Ç, R.K ve yoklama kaçağı olarak aranan M.G. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız el yapımı tabanca, iki av tüfeği, 3 gram esrar, dedektör, uyuşturucu içmede kullanılan aparat, silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.