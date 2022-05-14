Kemalpaşa'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kemalpaşa'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

14.05.2022 14:05
Kemalpaşa'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, MHP Kemalpaşa ilçe Başkanı Mustafa Gözütok, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Baş ile vatandaşlar katıldı.

Veysel Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada CHP'nin merkez ve yerel yöneticilerini eleştirdi.

Vatana sahip çıkmanın her şeyden daha önde olduğunu vurgulayan Şahin, "Küresel emperyalistlerin ve yerli uşaklarının bu kadar mesai yaptığı dönemde Türk milliyetçilerinin tatil yapması haramdır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: 'Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde' DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: 'Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde' İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
13:50 Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı
13:47 Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
13:45 Galatasaray, Uruguaylı Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor! Muslera vatandaşını sık sık arıyor
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 14:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement