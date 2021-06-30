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Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika

Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor

30.06.2021 13:49
Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor, System.String[]

İzmir'in verimli topraklarıyla ünlü ilçesi Kemalpaşa'da Haziran'ın ikinci haftasında başlayan buğday hasadı devam ediyor.

Kemalpaşa'da Haziran ayının ikinci haftasıyla başlayan buğday hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. 100 dönüm buğday eken Yunus Emre Kaya, hasadın iyi geçtiğini ancak kuraklık nedeniyle daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Kemalpaşa Ulucak'ta emlak ve nakliye işiyle de uğraşan Yunus Emre Kaya, 4 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi. Buğday dışında kiraz, şeftali ve zeytin de ektiğini söyleyen Kaya, Kemalpaşa topraklarının oldukça bereketli olduğunu sözlerine ekledi.

Çiftçiliğin yanı sıra emlakçılıkta yapan Kaya, İzmir'den gelen birçok vatandaşında Kemalpaşa'dan arsa alarak organik meyve sebze ektiğini söyledi. Kaya son olarak pandemi döneminde oldukça fazla sayıda İzmirlinin Kemalpaşa'dan tarla alarak ziraate yöneldiğini aktardı.

Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor

Yunus Emre, Haziran, Buğday, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika


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