Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika

Kemalpaşa'da Haziran ayının ikinci haftasıyla başlayan buğday hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. 100 dönüm buğday eken Yunus Emre Kaya, hasadın iyi geçtiğini ancak kuraklık nedeniyle daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Kemalpaşa Ulucak'ta emlak ve nakliye işiyle de uğraşan Yunus Emre Kaya, 4 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi. Buğday dışında kiraz, şeftali ve zeytin de ektiğini söyleyen Kaya, Kemalpaşa topraklarının oldukça bereketli olduğunu sözlerine ekledi.

Çiftçiliğin yanı sıra emlakçılıkta yapan Kaya, İzmir'den gelen birçok vatandaşında Kemalpaşa'dan arsa alarak organik meyve sebze ektiğini söyledi. Kaya son olarak pandemi döneminde oldukça fazla sayıda İzmirlinin Kemalpaşa'dan tarla alarak ziraate yöneldiğini aktardı.