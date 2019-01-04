Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da Diyaliz Ünitesi Açıldı

Kemalpaşa'da Diyaliz Ünitesi Açıldı

2 saat önce

İzmir'de, Kemalpaşa Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kemalpaşa'da Diyaliz Ünitesi Açıldı, System.String[]
İzmir'de, Kemalpaşa Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kemalpaşa ilçesinde, Kemalpaşa Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesinin açılışı için tören düzenlendi. Düzenlenen programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'de, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok büyük gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Kırkpınar, 2002 yılından önce yaşananlara değinerek, "İlaç kuyruklarında saatlerce bekleyenler, 'parası yok' diye hastanelerde rehin tutulanlar, hastane kuyruklarında ömür tüketenler, zenginin yararlandığı, yoksulunsa dışlandığı sağlık hizmeti anlayışı AK Parti hükümetleri döneminde tarihe gömülmüştür. Bugünde hastanemiz bünyesinde açılışını beraber gerçekleştireceğimiz diyaliz ünitemizin diyaliz hastalarımıza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı hizmetler vermeyi cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur ve katılımcılar tarafından diyaliz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, merkezde tedavi gören hastaları ziyaret eden Kırkpınar, hastalarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

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