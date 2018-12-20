Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da Feci Kaza: 1 Ölü

Kemalpaşa'da Feci Kaza: 1 Ölü

13 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kemalpaşa'da Feci Kaza: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen traktörün sürücüsü Bekir Karakuş (43), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karakuş, daha sonra ise şarampole devrilen traktörün altında kaldı. Çevreden geçen vatandaşlar, durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:49 Kaynak: İHA

Armutlu, İzmir, Kemalpaşa, 3. Sayfa
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