Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da hırsızlık şüphelisi bahçıvan tutuklandı
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Kemalpaşa'da hırsızlık şüphelisi bahçıvan tutuklandı

2 gün önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kemalpaşa'da hırsızlık şüphelisi bahçıvan tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle bölgesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

İkamette bahçıvan olarak çalışan E.P'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler şüpheliyi sorguladı.

E.P. ifadesinde, 2 el telsizi, 4 otomobil teyibi, saç kurutma makinesi, 2 spiral makine, akü şarj cihazı, matkap ve şarjı, dikiş makinesi, 4 telsiz anteni, sprey yağ, lokma takımı, ot biçme makinesi, 2 kürek ve 50 metre uzunluğunda elektirik kablosunu çaldığını itiraf etti.

Şüphelinin beyanı üzerine ele geçirilen malzemeler, ev sahibine teslim edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Mahalle, Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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