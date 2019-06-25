Kemalpaşa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

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Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok

Kentin en uzun hattı olacak! İzmir'e bir metro daha geliyor