Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. 7 iş yeri hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçedeki 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 76.50 kilogram tütün, 7 kilo nargile tütünü, satışa hazırlanmış ve dolumu yapılmış 6 bin 500 makaron, 51 bin 200 boş makaron, 400 sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 6 işletme ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yeri hakkında ceza işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.