Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. 7 iş yeri hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçedeki 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 76.50 kilogram tütün, 7 kilo nargile tütünü, satışa hazırlanmış ve dolumu yapılmış 6 bin 500 makaron, 51 bin 200 boş makaron, 400 sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 6 işletme ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yeri hakkında ceza işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.


Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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