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Kemalpaşa'da KGYS ile trafik denetimlerine başlandı - Son Dakika

Kemalpaşa'da KGYS ile trafik denetimlerine başlandı

01.02.2022 09:14
Kemalpaşa'da KGYS ile trafik denetimlerine başlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafik kuralı ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafik kuralı ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki trafik ihlallerini en aza indirip yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanmak için ilçenin farklı noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla trafik denetimleri yapıyor.

Kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri kullanmama, yayalara yol vermeme, kasksız motosiklet kullanma ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallere yönelik gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri araçların plakalarına cezai işlem uyguladı.

İlçede trafik güvenliğinin devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da KGYS ile trafik denetimlerine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemalpaşa'da KGYS ile trafik denetimlerine başlandı - Son Dakika
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