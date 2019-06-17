Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı
1 saat önce
Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:14 Kaynak: AA
Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa
Altın Kiraz
Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Kemalpaşa Dere Mesire Alanındaki festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte Kemalpaşalı kiraz üreticileri, halı-kilim dokuma tezgahları ve Kemalpaşa'nın sivil toplum kuruluşları standlar açarak ziyaretçileri ağırladı.
Festival kapsamında yapılan en iyi kiraz üreticisi yarışmasında dereceye giren Ufuk Sivaz, Ramazan Savran ve Hüseyin Kanlı ile mansiyon ödülüne layık görülen Mustafa Kahya
ve İsmet Kesmeci'ye ödülleri takdim edildi.
Organizasyon Mehmet Erdem ve Merve Özbey
konserleriyle tamamlandı.
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