Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı
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Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı

1 saat önce

Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kemalpaşa'da kiraz festivali yapıldı, System.String[]
Bu yıl 48.'si düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Kemalpaşa Dere Mesire Alanındaki festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte Kemalpaşalı kiraz üreticileri, halı-kilim dokuma tezgahları ve Kemalpaşa'nın sivil toplum kuruluşları standlar açarak ziyaretçileri ağırladı.
Festival kapsamında yapılan en iyi kiraz üreticisi yarışmasında dereceye giren Ufuk Sivaz, Ramazan Savran ve Hüseyin Kanlı ile mansiyon ödülüne layık görülen Mustafa Kahya ve İsmet Kesmeci'ye ödülleri takdim edildi.

Organizasyon Mehmet Erdem ve Merve Özbey konserleriyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:14 Kaynak: AA
Sanat festivali, Kiraz, Kemalpaşa, Güncel
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