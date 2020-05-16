Kemalpaşa'da kiraz hasadı devam ediyor - Son Dakika

Kemalpaşa'da kiraz hasadı devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışmasıyla başlattığı meyve hasadı devam ediyor.

Kemalpaşa'da kiraz hasadı devam ediyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışmasıyla başlattığı meyve hasadı devam ediyor. Üretici gördüğü dayanışmadan, gönüllü ise dayanışmaya katılmaktan memnun.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Üreticinin ürünü dalında kalmasın" diyerek başlattığı meyve hasadı sürüyor. Gönüllüler her gün 18 mahalledeki 46 kiraz bahçesinde hasada katılıyor. Korona günlerinde ürünü toplamakta zorlanan üreticiler gördüğü destekten memnun. Hasada katılan gönüllüler ise dayanışmaya katılmaktan ve üreticilerle kurdukları sıcak ilişkilerden duydukları mutluluğu ifade ediyor.

"Hızır gibi yetiştiler"

Bağyurdu'ndaki kiraz bahçesinin sahibi Kübra Yörük gönüllü gençler için "Hızır gibi yetiştiler" dedi. Yörük, "Eşim yıllar önce vefat etti. Kızımın eşi de bir yıl önce hayatını kaybetti. İkimiz şimdi bu bahçeye bakıyoruz. Gönüllüler gelmeseydi ürünümüzü hasat edemeyecektik. İşçi bulamıyoruz. Bulsak da ücretini ödemekte zorlanıyoruz. Gençler bizi çok mutlu etti. Onlar da bu işi çok sevdi. Tekrar gelmek istediklerini söylediler. Diğer kirazlar da olgunlaşsın, öyle gelin dedik" diye konuştu.

"Gönüllü desteği ilaç gibi oldu"

Yörük'ün kızı Fatma Demirtaş, korona virüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bahçeye gelmekte zorlandığını söyledi. Demirtaş şöyle devam etti: "İzmir'de yaşadığım için ulaşım sıkıntısı oldu. Gelemedik, ilaçlama yapamadık, sulamada sorun yaşadık. İşçi bulmakta, çağırmakta zorlandık. Gönüllü gençler gerçekten de ilaç gibi oldu" dedi. Bahçelerinde ceviz de olduğunu söyleyen Demirtaş, "Bu bahçeyi eşimle beraber yaptık. Tarımı, toprağı sevdiğimiz için bu işe başladık. Bir yıl önce eşimi kaybettim. Bahçe öylece kaldı ama onun bıraktığı yerden devam etmek istedim, caymadım. Annem tek yardımcım. Beraber bakıyoruz buraya ama bu yıl gençler yardıma gelmeseydi bu işin altından kalkamayacaktık" sözlerine yer verdi.

"Akraba gibi olduk"

Hasat gönüllülerinden gıda mühendisi Berçem Hanoğlu, şöyle konuştu: "Daha önce gönüllülük projelerinde yer aldım ama üreticiyle bir araya geldiğim bir projede bulunmamıştım. Kiraz hasadı fazla hassasiyet istiyor. Ancak üreticilerimiz kiraz toplamanın inceliklerini çok iyi anlattılar. Bahçe sahibi aileyle akraba gibi olduğumuzu da söyleyebilirim. Biz gelmeden kahvaltıya başlamıyorlar. 'Bizim de size bir katkımız olsun, toprağı öğretelim' diyorlar. Diğer yandan hasat için işçi bulmakta zorluk çekiyorlardı. Onlar için bu proje bir nefes oldu."

"Üreticiye destek olmak önemli"

Gönüllülerden aşçı Ali Kantar da projeyi duyar duymaz katılmak için başvuru yaptığını vurguladı. Kantar, "Gönüllü olarak katıldığım ilk proje. Üreticiye destek olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan salgın nedeniyle zaten evdeydik. Bu zamanı insanlara yardım ederek geçirmek istedim" diye konuştu. Açık öğretimde okuyan Fatoş Kantar ise "Projeye kuzenimle beraber katıldık. Daha önce hiç meyve hasadı yapmamıştım. Dayım çiftçi olduğu için biraz biliyorum ama hiç kiraz toplamamıştım. Bu sayede bu konuda bir tecrübem oldu. Bahçe sahipleri zaten çok sıcak davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler 10 Haziran'a kadar kiraz toplamaya devam edecek. - İZMİR

İzmir, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kemalpaşa'da kiraz hasadı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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