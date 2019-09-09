Kemalpaşa'da kurtuluş coşkusu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı ve Sevgi Yolu üzerinden rekreasyon alanına yürüdü.

Rekreasyon alanında sahne alan Tolga Çandar'ın seslendirdiği kurtuluş ve kahramanlık türkülerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Zeybek gösterilerinin de sunulduğu konserde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Halil Çokyürekli de üflemeli sazlar ile sanatçı Tolga Çandar'a eşlik etti.