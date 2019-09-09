Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da kurtuluş coşkusu
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Kemalpaşa'da kurtuluş coşkusu

41 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Kemalpaşa'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı ve Sevgi Yolu üzerinden rekreasyon alanına yürüdü.

Rekreasyon alanında sahne alan Tolga Çandar'ın seslendirdiği kurtuluş ve kahramanlık türkülerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Zeybek gösterilerinin de sunulduğu konserde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Halil Çokyürekli de üflemeli sazlar ile sanatçı Tolga Çandar'a eşlik etti.

Atatürk Bulvarı, Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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