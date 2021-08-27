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Kemalpaşa'da okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Kemalpaşa'da okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor

27.08.2021 14:04
Kemalpaşa'da okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor, System.String[]

Kemalpaşa Belediyesi, 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, tam zamanlı olarak açılacak okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak amacıyla okullarda temizlik seferberliği başlatan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, okullarda bulunan iç ve dış alanların tamamında detaylı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

SINIFLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 7 personel ilk etapta, ilçe merkezinde bulunan 6 okulun bahçesinde bulunan otları temizleyerek, çevre düzenlemelerini gerçekleştirdi. Çalışmalara ilaçlama ile ilgili destek sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yürütülen ortak çalışma kapsamında sınıflar, kapı kolları, öğretmen odaları, kütüphane, kantin, spor salonları, okul çevresi ve bahçesinde kullanılan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

"HİJYEN TEDBİRLERİ SÜRDÜRÜLECEK"

6 Eylül'de yeniden başlayacak yüz yüze eğitim uygulaması ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı,"Pandemi süreci dolayısıyla yaklaşık iki yıl boyunca çocuklarımız okuldan uzak kaldı. 6 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitime dönüyoruz. Belediye ekiplerimiz, ilçemizde faaliyette bulunan okullarda vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyor. Belediye ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla sınıflar ve okulun diğer bölümleri dip köşe dezenfekte ediliyor. Çocuklarımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli. Ekiplerimiz eğitim yılı boyunca korona virüsle mücadele kapsamında hijyen tedbirlerine özen gösterecek" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da okullar yüzyüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika


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