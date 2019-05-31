Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gaziler gönül sofrasında buluştu
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Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gaziler gönül sofrasında buluştu

1 saat önce

Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gaziler gönül sofrasında buluştu, System.String[]
Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kaymakam Kemal Kızılkaya, şehit aileleri ve gazilerin kendilerine milletin birer emaneti olduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesi konusunda hassas davrandıklarını dile getirdi.
Programda konuşan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç da ev sahipliğinden dolayı Kemalpaşa Kaymakamlığına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:25 Kaynak: AA
Kemalpaşa, Güncel
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