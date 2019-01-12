Kemalpaşa'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Mezarlık Sular Altında Kaldı
1 saat önce
- Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan Yağış nedeniyle mezarlıkta su baskını Yağış nedeniyle yerlerinden olan mezarlar Nif Çayı'nda şiddetli su akıntısı İZMİR - Kemalpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
- Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan
Yağış nedeniyle mezarlıkta su baskını
Yağış nedeniyle yerlerinden olan mezarlar
Nif Çayı'nda şiddetli su akıntısı İZMİR - Kemalpaşa
ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:24 Kaynak: AA
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