İlçede trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülere, trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. ???????

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.