Kemalpaşa'da Trafoda Korkutan Patlama (2)

ESNAF O ANLARI ANLATTIİzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar esnasında, esnaf sokakta yaşanan panik anlarını anlattı.

ESNAF O ANLARI ANLATTI



İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen patlamalar esnasında, esnaf sokakta yaşanan panik anlarını anlattı. Cadde üzerinde tekel bayisi işleten Soner Tekin, gürültüyü duyunca dışarı çıktığını ve 5 dakika boyunca yoğun sesler duyduğunu belirterek, "Yakındaki apartmanda oturanlar dışarı çıkıp uzaklaştı. Pazar günü olduğu için cadde nispeten tenhaydı, hafta içi olsaydı belki de daha fazla hengame olurdu. Ardından ekipler gelip kısa bir çalışma yaptı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.



Patlamanın meydana geldiği trafoya yakın mevkideki tatlıcının personeli Sevgi Sayın ise, "Baktım, alevler çıkıyordu. Telefonumla videoya çektim ama fazla da duramadım, korkudan çok fazla çekemedim. Elektrik olmadığı için karanlıktı. Bayağı kalabalık oldu sokak, herkes korkmuştu" dedi.



Çiğ köfteci Ahmet Ağdeve de, esnafın erken saatte kepenk kapatmak zorunda kaldığını ve elektriklerin saatlerce kesildiğini belirterek, mağdur olduklarını söyledi.



Patlamaların meydana geldiği trafonun çevresi bariyerle kapatılırken, mahalleye sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik verilmeye başlandı.



Davut CAN/ İZMİR,





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