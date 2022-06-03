Sarı, burada yaptığı konuşmada, 2021-22 eğitim öğretim yılında, 660 kursta toplam 13 bin kursiyerin eğitim aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Rıdvan Karakayalı, Musa Sarı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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