Kemalpaşa kirazı tescillendi: Hedef dünya ligi

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneğince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı olarak anılan "Kemalpaşa kirazına" coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği Başkanı Dr. Ahmet Özken, "Kemalpaşa kirazını hak ettiği yere; yani dünya ligine taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan İzmir Kemalpaşa'da üreticinin yüzü coğrafi işaret tesciliyle güldü. Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneğince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazı olarak anılan "Kemalpaşa kirazına" coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği Başkanı Dr. Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aroma, kalite ve renk olarak ön plana çıktığına dikkat çekerek, bu tescilin ilçeye çok daha fazla katma değer sağlayacağını söyledi.

Kirazın coğrafi işaret almasının, ürünün kalitesini artırma ve kendine has özelliklerinin korunması açısından çok önemli olduğunu belirten Dr. Özken, "Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurtiçi ve yurtdışında daha iyi pazarlayabilecek. Hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar" dedi.

"İhracat artacak"

Kendisi de kiraz üreticisi ve ihracatçısı olan Dr. Özken, Türkiye'nin kiraz üretiminde dünya birincisi olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2.5 milyon tonluk kirazın yüzde 25'i Türkiye'de üretilirken, bunun yüzde 12'lik büyük bir kısmı da Kemalpaşa'dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz" dedi. Tescil sayesinde ürünün marka değerini yükselteceğini söyleyen Dr. Özken, "Biz Kemalpaşalı üreticiler olarak 11 ay kirazımıza gözümüz gibi bakıyoruz, inanıyoruz ki bu gidişatı değiştirecek, ihracatı artıracağız" diye konuştu.

"Çiftçiler motive edilmeli"

Dr. Ayşe Özken de, bu yola "katma değerli ürün nasıl oluşturulur, nasıl katkı sağlarız, ürünümüzü nasıl daha değerleştiririz" diyerek çıktıklarını belirterek, bu doğrultuda ilk olarak pazarda bir numaralı alıcı olan Çin'e ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özken şöyle devam etti:

"Orada topraklarımızın, ürünlerimizin çok daha iyi tanıtılması, anlatılması gerektiğini gördük. Anladık ki firmaların ürün marka değerlerinin ötesinde, topraklarımızın marka değerinin oluşması gerekiyor. Coğrafi bir marka değeri olmalı, bundan bütüncül olarak tüm çiftçi ve üretici kazanmalı. İki yıl süren çalışmalar sonunda başardık. Şimdilerde Avrupa'da tescilin onaylanması için çalışmalarımız sürüyor. Marka değeri oluşturulan, coğrafi tescili olan ürünlerin satış fiyatlarının ve ihracatlarının 20 kat artığını görüyoruz. Kalite algısının gelişebilmesi için önce çiftçilerimizi motive etmeliyiz. Hedeflerimize ancak ve ancak onların emekleriyle ulaşabiliriz."

"Büyük efor sarf ediliyor"

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği Genel Sekreteri Zafer Özken ise bu yıl soğukların etkisiyle hasadın 10 gün sarktığını belirterek, "Buna rağmen Kemalpaşa özelinde hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye ve Kuzey Yarım Küre'de yetişen ilk kirazların burada olmasının büyük katkısı var" diye konuştu. - İZMİR