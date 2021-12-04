Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesi yüzde 96 oranında tamamlandı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, lojistik merkez alanında incelemede bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Sarı, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatı süren projenin deniz, hava ve demir yolu bağlantısı açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kemalpaşa Lojistik Merkezinin 130 hektarlık alanda hizmet vereceğini aktaran Sarı, "Altı hat üzerinden yükleme ve indirme alanlarına sahip, yan yolları, kuşaklama kanalları bulunan tam donanımlı Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesi, birkaç ayda tamamlanarak faaliyete geçecek." dedi.

İzmir kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki lojistik merkezinin 180 hektar genişleme alanı bulunuyor.

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