Kemalpaşa'nın 99. yıl dönümü Kemalpaşa Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

BAŞKAN KARAKAYALI ATATÜRK'ÜN KEMALPAŞA'YA DAİR SÖZLERİNİ AKTARDI

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, törendeki konuşmasında "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 8 Eylül'de, o zamanki ismiyle Nif olan Kemalpaşa'ya geldiğinde şu konuşmayı yapar: "Muhterem kaza ahalisinin hissiyatını tercüme eden bu sözlerden çok memnunum. Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır; o gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada (Nif'te) geçirdiğim gecesidir. O vakit buradan geçerken o muhterem halkın gördüğü her türlü zulme rağmen resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atılarak kucakladıklarını unutmam bu o hatırayı yaşıyorum bahtiyarım" ifadelerini kullanarak Atatürk'ün Kemalpaşa'ya geldiği güne dair yaptığı konuşmasını aktardı.

"TÜM ULUSUMUZLA GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Başkan Karakayalı, konuşmasında son olarak "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük meşalesi ile geleceğe tüm ulusumuzla birlikte güvenle yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna canını ortaya koyan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı ve rahmetle anıyorum. 8 Eylül Kemalpaşa'mızın kurtuluşu kutlu olsun." dedi.