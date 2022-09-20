Kemalpaşa'daki turistik Nazarköy'e yeni yol

Kemalpaşa'nın önemli turizm merkezlerinden Nazarköy'de trafik sorununun çözümü için yeni yol yapılması planlanıyor.
Geleneksel nazar boncuğu atölyeleriyle özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Nazarköy'de açılması planlanan yeni yolun güzergahında inceleme yapıldı.
Kaymakam Musa Sarı, inceleme sırasında gazetecilere Nazarköy'de özellikle hafta sonları yaşanan trafik sorununa kesin çözüm sağlamak amacıyla yeni bir yol açılacağını, güzergah üzerindeki orman ve özel mülk alanları için yasal çerçevede ilgili kurumlara devir ve kamulaştırma gibi gerekli işlemlerin hızlıca gerçekleştirileceğini söyledi.
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