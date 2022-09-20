Kaymakam Musa Sarı , inceleme sırasında gazetecilere Nazarköy'de özellikle hafta sonları yaşanan trafik sorununa kesin çözüm sağlamak amacıyla yeni bir yol açılacağını, güzergah üzerindeki orman ve özel mülk alanları için yasal çerçevede ilgili kurumlara devir ve kamulaştırma gibi gerekli işlemlerin hızlıca gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'daki turistik Nazarköy'e yeni yol - Son Dakika

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