Kemalpaşa'nın yardım tırı Muğla'ya ulaştı - Son Dakika

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Muğla'da yaklaşık bir haftadır yangınla büyük bir mücadele veren vatandaşlara yardım eli uzattı. Belediye bünyesinde yardım seferberliği başlatılarak tüm Kemalpaşalılara çağrı yapıldı. Muğla'dan gelen ihtiyaç listesine göre toplanan yardımlar 5 Ağustos gecesi saat 23.30'da yola çıktı.Tıbbi malzeme, gıda, yanmaz ayakkabı, kıyafet, eldiven, yangın söndürme tüpü, kedi ve köpek maması gibi malzemelerin yer aldığı yardım kolilerini taşıyan tır sabah saatlerinde Muğla'ya vardı.

KARAKAYALI'DAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Büyük bir dayanışma örneği sergileyen Kemalpaşalılara teşekkür eden Başkan Karakayalı, " Yaklaşık bir haftadır ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar hepimizi üzdü. Belediyemizin ekipleri, vatandaşlarımızın desteğiyle, yangınlarla mücadele veren vatandaşlarımıza yardım eli uzatarak ihtiyaç listesine göre destek kolileri hazırladı. Gece 23.30'da çıkan yardım tırımız sabah 04.30'da Muğla'ya ulaştı. Feryatlara duyarsız kalmayan Kemalpaşalılara ve yardımları afet bölgesine ulaştırmamızı sağlayan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.