Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret
Son Dakika Güncel Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret - Son Dakika

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret

6 saat önce

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret, System.String[]

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Platformu Başkanı Sedat Sonbay ile yönetim kurulu üyeleri Zeki Ustabaş, Musa Akdemir, Manolya Özgümüş, Uğur Lokumcu, Rıdvan Kibar, emekli öğretmenler Hamdi Balta, Aydin Karaibrahimoğlu, Reyhan Mertoğlu ile Fatma Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Sonbay, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiği öğretmenlere eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.

94 yaşındaki emekli öğretmen Hamdi Balta, ziyaretten büyük onur duyduğunu belirterek, öğretmenlere, çocukları çok sevmelerini ve onlara vatan, millet, bayrak sevgisini her zaman aşılamalarını tavsiye etti.

Sonbay ise eğitimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Bizim için çok kıymetliler. Değerleri asla ölçülmez. Ebediyete intikal etmiş kıymetli öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Görevlerinin başlarında olan değerleri öğretmelerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatları çocuklarımızı devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini temenni ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

Emekli öğretmenler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, unutulmadıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 17:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa Sivil İnisiyatif Paltformundan emekli öğretmenlere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]