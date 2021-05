Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde - Son Dakika

KOSBİ üyesi sanayiciler üretimden vazgeçmiyor

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl düzenlediği "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 2020 yılı performansları ile KOSBİ üyesi 7 firma yer alırken, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı 2020 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasına da 14 firma girmeyi başardı. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük listesinde Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson Kimya, Pınar Entegre Et ve Un, Agrobest, Ege Seramik, Coca Cola İçecek ve Olmuksan İnternational Paper Ambalaj firmaları yer aldı. EBSO'nun en büyük 100 Sanayi Kuruluşu listesinde de Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson Kimya, Pınar Entegre Et Agrobest Grup, Ege Seramik, Ve-ge Hassas Kağıt, Alkim Kağıt, Saint-Gobain Weber Yapı, Viking Temizlik, Kütaş Tarım Ürünleri, BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri, Renkler Makine, Eren Balatacılık, Süperpar Otomotiv yer buldu.

Kemalpaşa'da faaliyet gösteren firmaların yaşanan zorluklara rağmen her türlü engeli aşarak üretimlerini sürdürdüklerini belirten Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, sanayicilerin bunun da ödülünü listelerdeki yerlerini sağlamlaştırarak aldığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 7, EBSO'nun 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 14 KOSBİ üyesi sanayi tesisinin yer aldığını dile getiren Porsuk, "Bölgemiz Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlıyor. Bölgemizde uluslar arası ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren firmalar yıldan yıla üretim ve ihracat kapasitelerini artırarak büyüyorlar. Bugün ekonomide yaşanan sorunlara rağmen firmalarımızın ülke ekonomisine yaptıkları katkıları takdir ediyorum. KOSBİ yönetimi olarak firmalarımızın daha iyi şartlarda üretim yapması için alt ve üst yapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Amacımız firmalarımızın üretimde verimliliğini sağlayan ve maliyetlerini en aza indirgeyen projeleri hayata geçirmek. Planladığımız yatırımlar ile firmalarımıza sağlayacağımız pozitif katkılar çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla firmamız bu listelerde yer alması için daha çok çaba harcayacağız" dedi.