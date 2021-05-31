Üye Girişi
Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde - Son Dakika

Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde

31.05.2021 09:09
Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde, System.String[]

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar devler liginde yer alıyor.

KOSBİ üyesi sanayiciler üretimden vazgeçmiyor

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl düzenlediği "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 2020 yılı performansları ile KOSBİ üyesi 7 firma yer alırken, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı 2020 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasına da 14 firma girmeyi başardı. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük listesinde Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson Kimya, Pınar Entegre Et ve Un, Agrobest, Ege Seramik, Coca Cola İçecek ve Olmuksan İnternational Paper Ambalaj firmaları yer aldı. EBSO'nun en büyük 100 Sanayi Kuruluşu listesinde de Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson Kimya, Pınar Entegre Et Agrobest Grup, Ege Seramik, Ve-ge Hassas Kağıt, Alkim Kağıt, Saint-Gobain Weber Yapı, Viking Temizlik, Kütaş Tarım Ürünleri, BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri, Renkler Makine, Eren Balatacılık, Süperpar Otomotiv yer buldu.

Kemalpaşa'da faaliyet gösteren firmaların yaşanan zorluklara rağmen her türlü engeli aşarak üretimlerini sürdürdüklerini belirten Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, sanayicilerin bunun da ödülünü listelerdeki yerlerini sağlamlaştırarak aldığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 7, EBSO'nun 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 14 KOSBİ üyesi sanayi tesisinin yer aldığını dile getiren Porsuk, "Bölgemiz Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlıyor. Bölgemizde uluslar arası ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren firmalar yıldan yıla üretim ve ihracat kapasitelerini artırarak büyüyorlar. Bugün ekonomide yaşanan sorunlara rağmen firmalarımızın ülke ekonomisine yaptıkları katkıları takdir ediyorum. KOSBİ yönetimi olarak firmalarımızın daha iyi şartlarda üretim yapması için alt ve üst yapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Amacımız firmalarımızın üretimde verimliliğini sağlayan ve maliyetlerini en aza indirgeyen projeleri hayata geçirmek. Planladığımız yatırımlar ile firmalarımıza sağlayacağımız pozitif katkılar çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla firmamız bu listelerde yer alması için daha çok çaba harcayacağız" dedi.

Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde

Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odası, Kansai Altan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor

Son Dakika Haberleri
10:26 Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank
10:21 Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
10:15 Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
10:02 Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor
09:58 800 bin liralık aracı çalıp suçu eski patronunun üstüne attı
09:57 Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı
09:41 Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!
09:27 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi
09:25 Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
09:12 Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı
Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaştı Fenerbahçe'nin yola devam etmek istemediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaştı         
10:28
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem         
10:22
Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor         
10:03
Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi! Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!         
09:41
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor         
09:34
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı         
09:32
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 10:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemalpaşalı sanayiciler devler liginde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement