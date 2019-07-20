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Keman çalma hayalini 58 yaşında gerçekleştirdi

1 saat önce

NEVŞEHİR'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Memnune Bilge, keman çalma hayalini 58 yaşında belediye sanat merkezinde açılan kursta gerçekleştirdi.

Keman çalma hayalini 58 yaşında gerçekleştirdi, System.String[]
NEVŞEHİR'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Memnune Bilge, keman çalma hayalini 58 yaşında belediye sanat merkezinde açılan kursta gerçekleştirdi.
Ev kadını Memnune Bilge, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim ve Sanat Merkezi'nde 9 ay önce açılan keman kursuna katıldı. Bilge, torunu yaşındaki gençlerle hafta sonları aldığı eğitim sayesinde, televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerden itibaren görüp etkilendiği kemanı çalmayı öğrendi. Hafta sonları ara ara kursa devam ederek kendisini geliştirmeye çalışan Bilge, komşularına misafirliğe gittiğinde onların isteklerini yerine getirerek, keman çalıyor. Niğde'nin Taşlıca köyünde yaşarken çocuk yaşta kemana ilgi duyduğunu anlatan Memnune Bilge, " Emel Sayın'ın bir kemancısı vardı, onun keman çalmasına hayran olmuştum. Bu bende büyük bir tesir meydana getirdi. Ancak daha sonra evlendim, eşimin işi nedeniyle Nevşehir'e geldik. Daha sonra çocuklarım oldu, torunlarım oldu. Yaklaşık 9 aya yakın bir zamandan beri aldığım eğitim ile artık çalabiliyorum. Zaman zaman komşu toplantıları ve yakınlarımın ziyaretlerinde keman çalıyorum. Torunlarımın ve arkadaşlarının da doğum günlerine kimi zaman katılıp, keman çalıyorum. Kemanın yanı sıra bağlama çalmayı da öğrenmek istiyorum ve bunun da eğitimine katılacağım" diye konuştu.
Eğitmen İsmail Zedelenmez de, keman eğitimine katılan Memnune Bilge'nin azmi ile öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Zedelenmez, "Keman eğitimine her yaştan insanlar geliyor, en yaşlı üyemiz Memnune Teyze, çok azimli, öğrencilere örnek oluyor" dedi.

Nevşehir, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:11 Kaynak: DHA
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