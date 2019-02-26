Son Dakika Haberleri: Keman Öğrencileri Yeşilçam Şarkılarıyla Sahne Aldı

Keman Öğrencileri Yeşilçam Şarkılarıyla Sahne Aldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Keman Öğrencileri Yeşilçam Şarkılarıyla Sahne Aldı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sunuculuğunu yapan İSMEK Fatih Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu Yöneticisi Neslihan Küçük Köken, Türk Müziği keman ileri seviye öğrencilerinin sahne aldığını söyledi.

Repertuvarda Yeşilçam'ın gönüllerde iz bırakmış, herkesin hatıralarında yer edinmiş şarkılarının yer aldığını belirten Köken, orkestrayı yöneten Tarık Kemancı'yı takdim etti.

Merve Kıvılcımer, Umut Kaplan ve Burhan Tüzer'in söylediği şarkılara konseri dinlemeye gelen müzikseverler de eşlik etti.

Konserde, "Devlerin Aşkı", "Sihirli Ay", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Sevdan Olmasa"nın arasında yer aldığı şarkılar seslendirildi.

Geceye katılan Yeşilçam ünlülerinin sesi Belkıs Özener ve kendisine eşlik eden oğlu Barkın Köksalan, konserin sonunda sahneye çıkarak "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını seslendirdi.

Ağır bir zatürre geçirdiği için hastaneden izin alarak geldiğini belirten Özener, keman öğrencilerinin performansını çok beğendiğini ifade etti.

Gecenin sonunda İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, konserde emeği geçenlere teşekkür ederek, orkestranın şefi Tarık Kemancı'ya çiçek sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:23 Kaynak: AA

Fatih, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Milletinin Aşağılama Suçundan Yargılanan Avatar Atakan, Beraat Etti Belçika Polisi, Kavgaya Karışan 2 Türk Öğrenciyi Darp Etti

Hülya Avşar'ın Kendini Tatmin Ettiği Sahnenin Tekrar Çekildiği New York In New York, Gişede Çakıldı Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keman Öğrencileri Yeşilçam Şarkılarıyla Sahne Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]