Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

11.04.2022 09:19
Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Dünyaca ünlü keman sanatçılarından Ara Malikian, "The Ara Malikian World Tour" turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Sanatçı, 9 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk konserini 13 yaşında veren Malikian, müziğe olan tutkusunu kemanıyla dizelere döküyor.

Konserlerinde, özel bir ışık gösterisi de kullanan sanatçı, yeni turnesinde oğlundan aldığı ilhamı sahneye taşıyacak.

YORUMLAR
500
Platform Adana ve SAKA'dan anayasa değişikliği raporu Platform Adana ve SAKA'dan anayasa değişikliği raporu Hayrat Vakfı, Sudan'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenciye iftar verdi Hayrat Vakfı, Sudan'da Kur'an eğitimi alan 1500 öğrenciye iftar verdi

Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin'in aldığı iki önemli karar ne?
09:03 Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti
08:57 Ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada
08:51 11 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:47 Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı
08:39 11 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:18 3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi
08:14 Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı
08:11 11 Nisan'da hava nasıl olacak: İstanbul'da kuvvetli sağanak, nisan ayında kar uyarısı
08:03 Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 09:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: Keman sanatçısı Ara Malikian, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement