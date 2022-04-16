Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu

16.04.2022 11:49
Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu

Keman sanatçısı Önder Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verdi.

Keman sanatçısı Önder Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verdi.

İstanbul ile eş zamanlı Almanya'nın Essen şehrinde 2010'da kurulan orkestra, dört konserden oluşan uluslararası turnesinin ilk ayağını CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

"Kahvenin Avrupa Yolculuğu-Türkenschlacht" başlıklı konserde, Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük iz bırakan Türklerin etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirildi.

Konserde, klasik ve barok dönem bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Joseph Fux ve Johann Heinrich Schmelzer'in eserleri yorumlandı.

Yoğun ilginin de yaşandığı konserde Baloğlu, sahnede yaptığı konuşmada, "İnsanlık yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hep iyileşmeyi, mutlu olmayı bildi. Çünkü sanat vardı. Sanat bizi tedavi etti. Gelecek güzel günleri de yine sanatla kuracağız. Her şeye rağmen iyi ki sanat var. " ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var Müziğin birleştirici gücünde buluşarak kurdukları koroyla gönüllere sesleniyorlar Müziğin birleştirici gücünde buluşarak kurdukları koroyla gönüllere sesleniyorlar

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Almanya, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement