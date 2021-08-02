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Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi

02.08.2021 10:38
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi, System.String[]

Ağrı'da yaşayan üniversite öğrencisi Ayşe Aslanboğa, içindeki müzik tutkusunun önündeki tüm engelleri aşarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Ağrı'da yaşayan üniversite öğrencisi Ayşe Aslanboğa, içindeki müzik tutkusunun önündeki tüm engelleri aşarak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Tükenmez köyünde yaşayan Ayşe Aslanboğa, müziğe olan ilgisinin peşinden giderek önündeki tüm engellere rağmen hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. İlkokulda sınıf öğretmeninin elinde gördüğü blok flüt ile müziğe olan ilgisini fark eden Ayşe Aslanboğa, müzik öğretmeninin de müziğe olan ilgisini fark etmesi üzerine yönünü müziğe çevirdi. Özellikle keman çalmadaki yeteneği ile öğretmenini etkileyen Aslanboğa, Keman virtüözü Canan Anderson'ın da dikkatini çekince hayatı değişmeye başladı. Canan Anderson'dan imzalı keman alan Aslanboğa hayallerine giden yolda en büyük engellerden biri olan ailesinin tüm baskılarına rağmen vazgeçmeyerek Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti. Lise eğitimi boyunca sık sık davetlere katılıp il dışında konserler veren Ayşe Aslanboğa, uzun bir çabanın ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü kazanarak hayallerinden birini daha gerçeğe dönüştürdü. Aslanboğa'nın en büyük hedefi ise kemanıyla kız çocuklarına umut olup hayallerinin peşinden koşmasını sağlamak.

"Ailemin tüm baskılarına rağmen direndim"

Ayçiçeği tarlasında keman çalan ve burada hayat hikayesini anlatan Ayşe Aslanboğa, blok flüt ile müziğe olan ilgisini fark ettiğini, ailesinin ve çevresindekilerin baskılarına ve önyargılarına rağmen hayallerinden vazgeçmediğini belirterek, "Küçük yaşımdan beri müziğe bir ilgim var. Bu ilgim 4'üncü sınıfta müzik öğretmenimin sınıfa getirdiği blok flüt ile başladı. Ortaokula başladıktan sonra ben köy okulundan çıkıp merkeze gittim. Merkezde eğitimime devam ettim. Ulaşım çok zor olunca ailem yurda geçmemi istedi. Bu süreçte müzik öğretmenim kemana olan ilgimi fark etti. Bunun üzerine Canan Anderson'la iletişime geçiyorlar. Canan hanımda bana imzalı kemanını gönderdi ve ben 8'inci sınıfta keman çalmaya başladım. Çok hevesli ve istekliydim fakat önümde lise vardı. Ben liseyi de güzel sanatlarda okumak istedim. Ama ailem çok fazla önyargılıydı bu bölüm için, istemiyorlardı. Çünkü öğretmen veya doktor olmamı istiyorlardı. Ailem o bölüm olmaz, farklı bir bölüm seç diye çok baskı edince ben de direndim. Ben müzik öğretmenliği okumak istiyorum, ben bu bölümü çok seviyorum ve yeteneğimin olduğunu düşünüyorum, ben bu yola girersem ilerleyeceğimi hissediyorum diyerek lise hayatıma Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam ettim. Bu süreçte çok fazla davetlere katıldım. İl dışlarına çıkarak konserler verdim. Daha sonra önyargılarını yıktığım aileme danışıp Erzurum Atatürk Üniversitesinde Müzik Öğretmenliği bölümüne yerleştim" şeklinde konuştu.

"Eğitim sürecinde özel ders vererek harçlığımı çıkardım"

Verdiği özel derslerle harçlığını çıkardığını söyleyen Ayşe Aslanboğa, Canan Anderson'un gönderdiği kemanla hayatının değiştiğini vurgulayarak, "Eğitim sürecimde özel ders verdim bu şekilde okuluma devam ettim. Bu şekilde harçlığımı çıkardım. Bu ikisini beraber götürdüm ve bundan çok büyük keyif aldım. Çünkü hem öğreniyordum hem de öğretiyordum. Benim hayatıma dokunan öğretmenlerim ve Canan Anderson oldu. Onun gönderdiği kemanla ben bir yerlere geldim. Şu an müzik öğretmenliği okuyorum. Bu benim için çok büyük bir şey bu. Çünkü ben bir imkansızı başardım ailemin ve herkesin gözünde. Ünlü sanatçılarımızla aynı konseri paylaşmayı çok isterim. Kendi konserlerimin olmasını çok isterim. Bu yolda çok çabalayacağım" ifadelerine yer verdi.

En büyük hedefinin Doğu Bölgesinde yaşayan kız çocuklarına umut kemanıyla umut olarak hayallerine giden yolda önlerine çıkan tüm engelleri aşabileceklerine inandırmak olduğunu ifade eden Ayşe Aslanboğa, "Eğer doğuda görev yaparsam ilk hedefim kız çocuklarına kemanımla umut olmak istiyorum. Onlara kendi hedefleri üzerinde bir şeyler kurabileceklerine inandırmak istiyorum. Bunu ailelerine hissettirerek hayallerine ulaşabileceklerini göstermek istiyorum. Özellikle doğudaki kızların hayallerine dokunabileceğime inanıyorum ve bunu yapacağım." dedi.

"Kendisi çok başarılı ve ona bakınca gerçekten çok iyi yerlere varacağına inanıyorum"

Erzurum Atatürk Üniversitesinde Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan ve çocuklara umut olmak için Ayşe Aslanboğa'dan keman dersi alan Hacer Işık ise, "Ayşe öğretmenimle aynı üniversitede okuyoruz şu an. Bana göre her eğitimci bir enstrüman çalarak çocuklara umut olabilir. Ben de bunun için keman öğrenmek istedim. Ayşe hocamızdan şu an özel ders alıyorum. Kendisi çok başarılı ve ona bakınca gerçekten çok iyi yerlere varacağına inanıyorum. Herkese umut oluyor, kendisini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi
Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi

Erzurum, Müzik, Lise, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keman yayına dokundu, tüm engelleri aşıp hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika


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