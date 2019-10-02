Son Dakika Haberleri: Kemaradan belirlenen televizyon hırsızları yakalandı
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Kemaradan belirlenen televizyon hırsızları yakalandı

59 dakika önce

GAZİANTEP'te girdikleri iş yerlerinden televizyon ve elektronik malzeme çalan 3'ü küçük yaşta 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kemaradan belirlenen televizyon hırsızları yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te girdikleri iş yerlerinden televizyon ve elektronik malzeme çalan 3'ü küçük yaşta 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir restorandan yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden televizyon ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Son olarak İbrahimli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Polis ekipleri televizyon ve bazı elektronik malzemeleri çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin M.E.K. ve Y.P. ile yaşları küçük 3 kişi olduğunu belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyon ile 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.E.K. ve Y.P. adliyeye sevk edildi. Küçük yaştaki şüpheliler ise Çocuk Polisi'ne teslim edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
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