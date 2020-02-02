KEMAV Başkanlığına Ferudun Çelikmen seçildi - Son Dakika

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı'nın (KEMAV) Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Dr. Ferudun Çelikmen seçildi.



Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı'nın (KEMAV) Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 2010 yılından bu yana 5 dönem KEMAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen İsmail Yücel, koltuğu Başkan Yardımcısı Dr. Ferudun Çelikmen'e devretti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yücel, "2010 yılından bu yana yürüttüğüm KEMAV Başkanlığı görevini bugün yapılan genel kurulda dostum Dr. Ferudun Çelikmen'e huzur ve güvenle devrettim. KEMAV'dan, Kemaliye Belediyesinden, KEMALİYEDER'den ve ERGAB'tan çok kıymetli hediyeler, plaketler aldım, hepsine teşekkür ederim. Yeni KEMAV yönetime başarılar dilerim" dedi. - ERZİNCAN