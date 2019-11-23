Son Dakika Haberleri: Kemba Walker korkuttu! Hastaneye kaldırıldı...
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Kemba Walker korkuttu! Hastaneye kaldırıldı...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | NBA takımlarından Boston Celtics forması giyen yıldız oyuncu Kemba Walker, Denver Nuggets maçında korkutan bir sakatlık yaşadı.

Kemba Walker korkuttu! Hastaneye kaldırıldı..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | NBA takımlarından Boston Celtics forması giyen yıldız oyuncu Kemba Walker, Denver Nuggets maçında korkutan bir sakatlık yaşadı.


Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde takım arkadaşı Semi Ojeleye'ye çarparak yerde kalan Kemba Walker, sedyeyle kenara alındı ve ardından hastaneye kaldırıldı.


Oyuncusunun sakatlığına ilişkin konuşan Boston Celtics kolu Brad Stevens, "Devre arasında hastaneye götürülürken ambulansta gördüm. İyi gözüküyordu. Endişelenecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.


Beyin sarsıntısı benzeri semptomlar gösterdiği ifade edilen Walker, hastanede yapılan testlerin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.


Kemba Walker'ın parkelere ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.


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Denver Nuggets, Boston Celtics, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:10 
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