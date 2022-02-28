Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı - Son Dakika
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Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

28.02.2022 16:32

Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi kutlama etkinliklerinde, bir sokak köpeğinin folklor ekibinin peşine takılması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi kutlama etkinliklerinde, bir sokak köpeğinin folklor ekibinin peşine takılması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Of Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. Kemençe eşliğinde sahneye çıkan horon ekibinin peşine takılan sokak köpeği, horon ekibiyle sahneye çıktı. Bir süre horon ekibini merakla izleyen sokak köpeği, vatandaşların ilgisini çekti. Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç anları kaydettiler. Bir süre etkinlikleri takip eden sokak köpeği daha sonra etkinlik alanından ayrıldı.

Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı
Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı
Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı

YORUMLAR
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Trabzon, Köpek, Of, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kemençe sesini duyan köpek horon ekibinin peşine takıldı - Son Dakika


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