Son Dakika Haberleri: Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi
Son Dakika Güncel Haber

Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi

1 saat önce

Büyükannesinin Karadenizli olduğunu söyleyen Boris Johnson, kendisine "Kemençe çalamazsan başbakan olamazsın" denilince kemençe çalmıştı.

Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi, System.String[]
Büyükannesinin Karadenizli olduğunu söyleyen Boris Johnson, kendisine "Kemençe çalamazsan başbakan olamazsın" denilince kemençe çalmıştı. Johnson'un bugün İngiltere Başbakanı seçilmesi, totemin tuttuğu şeklinde yorumlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2012 yılının Haziran ayında bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisinin düzenlediği yarışmada en başarılı belediye başkanı seçilen Boris Johnson, Vizesiz Avrupa Hareketi ve Türkiye'yi Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Okumuş'un kendisine kemençe çalmasını teklif etmişti. Okumuş Johnson'a, "Bunun adı kemençe, memleketim Rize'den size özel hediye getirdim. Başarılı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Rizelidir. Rize'de bir inanış vardır, kemençe çalamazsan başbakan olamazsın. Londra'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz, oldukça başarılısınız, artık sizi İngiltere'nin Türk kökenli başbakanı olarak görmek istiyoruz, kemençeyi çalın, başbakan olun" demişti.

Johnson ise kendisine hediye edilen kemençeyi büyük bir merak ve mutlulukla çalarak, "Bu özel hediye için size ve Rizelilere çok teşekkür ediyorum. Büyük büyük annem de Karadenizlidir" ifadelerini kullanmıştı. Johnson, kemençe çalarak kameralara poz vermişti. - LONDRA
Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı "Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]