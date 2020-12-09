Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor - Son Dakika

Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor

09.12.2020 08:18
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor, System.String[]

RİZE'de müzisyen Sadık Şanal (26), Karadeniz'in vazgeçilmez enstrümanı kemençe ile arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor.

RİZE'de müzisyen Sadık Şanal (26), Karadeniz'in vazgeçilmez enstrümanı kemençe ile arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor. Opera şan tekniğini birleştirdiği kemençeyle dünyaca ünlü klasik eserleri ve türküleri seslendiren Şanal, "Bize 'neden kemençeyi bozuyorsunuz' diyenler oluyor. Halbuki biz kemençeyi yüceltiyoruz, tanıtıyoruz" dedi.

Konservatuvar eğitimini başarıyla tamamlayıp, yüksek lisansını sürdüren müzisyen Sadık Şanal, küçük yaşlarda çalmayı öğrendiği kemençeyle halk müziğinin yan sıra arabesk, pop ve rock gibi pek çok farklı müzik türlerini çalabiliyor. Karadeniz'in vazgeçilmez enstrümanı kemençeyle yeteneklerini zamanla geliştiren Şanal, çaldığı türküleri opera şan tekniği ile seslendiriyor. Yeşilçam müzikleri, Beethoven ve Mozart'ın klasik eserlerini de çalışarak kemençe ile çalmayı başaran Şanal, sınırlarını zorladığı müzik yeteneğini daha da geliştirmeye çalışıyor. Pandemi döneminde sahnelerden uzak kalan Şanal, arkadaşlarıyla rahat çalışma imkanı bulduğu sahil kıyısındaki kayalıklarda eserlerini seslendiriyor.

'KEMENÇEYİ BOZMUYOR YÜCELTİYORUZ'Operanın müzikal olarak kendisine çok katkısı olduğunu belirten Sadık Şanal "Ağabeylerimin kurduğu gruba kemençeci bulunamayınca ben mecburen kemençe öğrendim. 14 yaşında mecburen tanıştığım kemençe şimdi benim vazgeçilmezim oldu. Konservatuvar okudum, operayı tercih ettim ve çok sevdim. Opera eğitimim devam ederken kemençeden de vazgeçmedim. Kemençe ile yapılabilecekleri zorluyorum. Kemençeden her name gelebilir. Kemençeden hiç duyulmadık şeyler çalınca insanlara enteresan geliyor, bizi eleştirenler de oluyor 'neden kemençeyi bozuyorsunuz' diye. Halbuki biz kemençeyi yüceltiyoruz, tanıtıyoruz, kemençe ile çalınabilecek müzikleri gösteriyoruz. Kemençe ile halk müziği, rock, pop, arabesk, klasik eserler çalıyorum. Yeşilçam film müzikleri, Beethoven ve Mozart'ın klasik eserlerini rahatlıkla çalabiliyorum. Kemençe ile çaldığım türküleri seslendirirken opera şan tekniğini uyguluyorum. Kemençenin arasına operayı da sıkıştırıyorum, mükemmel ikili oluyorlar. Pandemi dolayısıyla artık sahne alamıyoruz. 9 aydır çalışmıyoruz. Bu esnada da körelmemek için arkadaşlarla açık alanlarda buluşarak çalışmalar yapıyoruz" dedi.'KEMENÇE İLE ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKTI'

Müzisyen Burak Yılmaz da "Kemençeyle tanıdığımız Sadık, opera söylemeye başlayınca önce yadırgadık, sonra biz de söylemeye başladık. Şimdi çok keyif alıyoruz. Kemençe ile alışılmışın dışına çıkarak Karadeniz müziğinin yanında her türlü sesi çıkarabiliyor. Onun müzikle ilgili bu mücadelesine biz de destek oluyoruz. Pandemi dolayısıyla da şu an mekanlar kapalı olduğu için evlerdeyiz. Biz de arkadaşlarla açık alanlarda buluşarak provalara devam ediyoruz, sesimizi açıyoruz, enstrümanlarla çalışıyoruz" diye konuştu.


Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor

Karadeniz, Arabesk, Opera, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor - Son Dakika


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