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KEMER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

54 dakika önce

Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde, durdurduğu motosikletliye saldıran, bu sırada olayı görüp yanına gelen sitenin bahçıvanı Ali Osman Kayan'ı da darbedip öldürdüğü iddia edilen Özgür Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde, durdurduğu motosikletliye saldıran, bu sırada olayı görüp yanına gelen sitenin bahçıvanı Ali Osman Kayan'ı da darbedip öldürdüğü iddia edilen Özgür Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kemer'deki okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Özgür Ş., jandarma eşliğinde Kemer Adliyesi'ne getirildi. Özgür Ş. adliyeye sevk edildiği sırada yakınları da adliye önünde bekledi.
KEMER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
Antalya, Ali Osman, Kemer, Güncel
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