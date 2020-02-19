Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan Önder Gülhan'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan Önder Gülhan'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Arapapıştı Kanyonu mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi, botlarla kayıp Gülhan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, derinliği fazla olan yerlerde sualtı kamerası kullanıyor.

Bölgede helikopter ile havadan da tarama yapılırken, AFAD ekipleri de kıyı boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı yerde bekleyen baba Hasan Gülhan, oğlunun açıldığı teknenin boş olarak bir başka kıyıda bulunduğunu belirterek, "Bu inanılacak gibi değil ama ne yapacaksın? Allah bilir ne olduğunu. Her şey Allah'tan. Onu kaybettiğimizi biliyorum ama en azından cenazesinin bulunmasını istiyorum." dedi.

Olay

Kemer Baraj Gölü'nde 16 Şubat'ta kendisine ait tekneyle suya açılan Önder Gülhan'ın kaybolduğunun haber verilmesinin ardından aynı gün arama çalışmaları başlatılmış, dün su yüzeyinde Gülhan'ın ayakkabısı bulunmuştu.

Bozdoğan, Aydın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]