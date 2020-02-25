Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 16 Şubat'ta Kemer Barajı Gölü'nde kaybolduğu belirtilen Önder Gülhan'ı (45) arama çalışmaları, Ankara ve İzmir'den gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Arapapıştı Kanyonu mevkisinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "Kurbağa Adamlar"ın arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

Gölde botlarla 3 gruba ayrılan ekipler, derinliğin çok olduğu alanlarda su altı kamerası kullanarak arama yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile çalışmalara destek veriyor. Jandarma, zaman zaman helikopterle de gözetleme yapıyor.

Üzüntülü bekleyiş sürüyor

Gülhan'ın yakınları, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Önder Gülhan'ın kardeşi Yılmaz Gülhan, ağabeyinin ölmüş olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Biz öldüğünü kabulleniyoruz ama en azından cenazesinin bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Gülhan ise oğlunun küçüklüğünden beri tekneyle göle açıldığını söyledi.

Olay günü, oğlunun, arkadaşlarının ısrarıyla göle açıldığını anlatan Gülhan, "O gün, arkadaşları kendisini arayıp 'bizi gezmeye götür' demişler. İlk önce 'hayır' demiş. Arkadaşları ısrar edince dayanamamış. Üçüncü koya kadar geze geze gitmişler. Dönüşte arkadaşlarını bıraktıktan sonra, balık kafeslerinin olduğu bölgeye doğru giderken kaybolmuş. Halen bulunamadı. Tek isteğimiz bir an önce bulunması." diye konuştu.

- Olay

Kemer Baraj Gölü'nde 16 Şubat'ta, balıkçılık yapan Önder Gülhan'ın kaybolduğunun haber verilmesinin ardından aynı gün arama çalışmaları başlatılmıştı. Gülhan'ın teknesi kıyıda bulunmuş, 18 Şubat'ta da ayakkabısı su yüzeyinde görülmüştü.