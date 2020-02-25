Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - AYDIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - AYDIN - Son Dakika

Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - AYDIN

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 16 Şubat'ta Kemer Barajı Gölü'nde kaybolduğu belirtilen Önder Gülhan'ı (45) arama çalışmaları, Ankara ve İzmir'den gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 16 Şubat'ta Kemer Barajı Gölü'nde kaybolduğu belirtilen Önder Gülhan'ı (45) arama çalışmaları, Ankara ve İzmir'den gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Arapapıştı Kanyonu mevkisinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "Kurbağa Adamlar"ın arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

Gölde botlarla 3 gruba ayrılan ekipler, derinliğin çok olduğu alanlarda su altı kamerası kullanarak arama yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile çalışmalara destek veriyor. Jandarma, zaman zaman helikopterle de gözetleme yapıyor.

Üzüntülü bekleyiş sürüyor

Gülhan'ın yakınları, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Önder Gülhan'ın kardeşi Yılmaz Gülhan, ağabeyinin ölmüş olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Biz öldüğünü kabulleniyoruz ama en azından cenazesinin bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Gülhan ise oğlunun küçüklüğünden beri tekneyle göle açıldığını söyledi.

Olay günü, oğlunun, arkadaşlarının ısrarıyla göle açıldığını anlatan Gülhan, "O gün, arkadaşları kendisini arayıp 'bizi gezmeye götür' demişler. İlk önce 'hayır' demiş. Arkadaşları ısrar edince dayanamamış. Üçüncü koya kadar geze geze gitmişler. Dönüşte arkadaşlarını bıraktıktan sonra, balık kafeslerinin olduğu bölgeye doğru giderken kaybolmuş. Halen bulunamadı. Tek isteğimiz bir an önce bulunması." diye konuştu.

Olay

Kemer Baraj Gölü'nde 16 Şubat'ta, balıkçılık yapan Önder Gülhan'ın kaybolduğunun haber verilmesinin ardından aynı gün arama çalışmaları başlatılmıştı. Gülhan'ın teknesi kıyıda bulunmuş, 18 Şubat'ta da ayakkabısı su yüzeyinde görülmüştü.

Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - AYDIN

Ankara, Aydın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi
Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemer Barajı Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - AYDIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]