Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 5'inci günde - Son Dakika

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda kaybolan balıkçı Önder Gülhan'ı (45) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Suya düştüğü sanılan Gülhan'dan henüz bir ize rastlanamadı.

Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Önder Gülhan, 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezdirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki bir balık çiftliğinin kafeslerine takılmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile dalgıçlar geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, 4 gündür yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın bulunması için hava, kara ve suda arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de yoğun bir şekilde sürüyor. Önder Gülhan'ın kardeşi Özgür Gülhan, amcası Mehmet Gülhan ile diğer yakınlarının baraj göleti çevresindeki bekleyişleri sürüyor. Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman da çalışmaları yakından takip ediyor.

- Aydın