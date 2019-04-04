Son Dakika Haberleri: Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu Görevi Teslim Aldı

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu Görevi Teslim Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kemer Belediye Başkanlığı'nı kazanan Demokratik Sol Parti adayı Necati Topaloğlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu Görevi Teslim Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kemer Belediye Başkanlığı'nı kazanan Demokratik Sol Parti adayı Necati Topaloğlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlarla belediye personeli ve partililere hitap eden Topaloğlu, Kemer'de ilk kez kavgasız gürültüsüz bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek teşekkür etti.

"Tasarruf tedbiri uygulayacağız"

Mazbatalarını aldıktan sonra belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde belediyenin 62 milyon TL borcu olduğunu, taşeron firma personelinin maaşlarının yatmadığını ve kredi ödemelerinin kapıda olduğunu belirterek tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını söyledi.

Kemer Müftüsü Recep Balaban'ın okuduğu dualarından sonra belediye binasına giren Netaci Topaloğlu, Belediye Başkan Vekili Özcan Çeliktaş'tan görevi devraldı.?Devir teslim töreninden sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vatandaşların tebriklerini kabul etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel
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