Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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