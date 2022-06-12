Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı - Son Dakika
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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

12.06.2022 11:56
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Topaloğlu saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli E.E., gözaltına alındı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

Necati Topaloğlu, Osman Topaloğlu, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı - Son Dakika

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