Kemer Belediyesi, Alevi Derneği binasına bakım yaptı - Son Dakika

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Alevi Derneği binasında bakım çalışması yaptı.

Merkez Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Kemer Alevi Derneği binasının eskiyen ve tahrip olan boya ve badana çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, bina içerisinde de çevre düzenlemesi çalışmaları yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye olarak ilçe genelinde en iyi hizmeti verebilmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. - ANTALYA