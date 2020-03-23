Kemer belediyesi, araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Belediye araç filosuna ait miadı dolan araçları yenileyen Kemer Belediyesi, fen işleri müdürlüğü bünyesine beton santrali üretim tesisinde kullanılmak üzere tekerlekli eksvatör ve hidrolik vinç monteli kamyon alımı yaptı. Alınan eksvatör ve vinç monteli kamyon sayesinde belediyenin kendi ürettiği betonla halka daha seri şekilde hizmet verme imkanı olacağı kaydedildi.



Temizlik işleri müdürlüğünün de aktif olarak kullandığı 3 adet yol süpürme aracının ekipmanlarını yenileyen Kemer Belediyesinin, tamiri yapılan bir adet çöp kamyonu ile de çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, "Belediyemize, makine, teçhizat ve ekipmanları için toplamda 4 milyon 156 bin 66 lira 69 kuruş değerinde yatırım yaptık. Daha öncede 3 tane çöp toplama aracı, 1 tane de hibe olarak yol süpürme aracı filomuza dahil edildi. Bu araçların hepsi nakit olarak alınmıştır. Bu yatırımlar doğal olarak halkımıza yapılmıştır. Kemer'e daha iyi hizmet verebilmek için bu araçlara ihtiyacımız vardı. Halkımıza verdiğimiz hizmeti artık daha hızlı yerine getireceğiz. Bu yatırımlara karşılık gelen yüzde 18 KDV oranı ve hibe dahilinde 949 bin 323 lira 68 kuruş tasarruf sağlanmıştır. Son teknoloji ile entegre edilen araçlarımız Kemer halkına ve belediyemize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA